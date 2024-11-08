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Сегодня, 18:34

Опубликованы результаты взвешивания бойцов перед турниром RCC Hard 11

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Промоушен кулачных боев RCC опубликовал результаты взвешивания бойцов перед турниром RCC Hard 11.

В соревнованиях примут участие:

До 77,1 кг: Абубасир «Барс» Шахвердиев (77,55 кг) vs Эльдар Мазихов (77,60 кг)

До 75 кг: Артем Щупов (75,15 кг) vs Билал «Горец» Хадаев (74,55 кг). Щупов получил штраф 10% от гонорара в пользу соперника за перевес.

Свыше 93+ кг: Сергей «Маза» Воропанов (106,35 кг) vs Богдан «Бабай» Гревцов (126,75 кг)

До 100 кг: Иван Гниздицкий (99,10 кг) vs Адель Зарипов (-)

До 83,9 кг: Владимир «Принц» Медведев (82,70 кг) vs Керим Шамсатов (85 кг). Шамсатов получил штраф 10% от гонорара в пользу соперника за перевес.

Свыше 93+ кг | Полуфинал гран-при: Герман «Скоба» Скобенко (110,70 кг) vs Руслан Хаитов (105,50 кг)

До 83,9 кг | Полуфинал гран-при: Дмитрий Савин (83,95 кг) vs Михаил Коханчик (92,05 кг)

До 93 кг | Полуфинал гран-при: Игорь Фёдоров (93 кг) vs Юрий Кашинский (93,40 кг)

До 70,3 кг: Ерасыл «Космос» Акранбек (71,55 кг) vs Евгений «Шиша» Шишков (70,75 кг). Акранбек получил штраф 20% от гонорара в пользу соперника за перевес.

До 77,1 кг: Максим Сульгин (77,35 кг) vs Александр «Питбуль» Татарский (77,45 кг)

До 65,8 кг: Андрей «Цыган» Чеботарёв (66,15 кг) vs Виталий Бодров (65,75 кг)

До 83,9 кг: Валерий Мясников (84,30 кг) vs Джоилтон Люттербах (84,25 кг)

До 65,8 кг | Финал гран-при: Шохрух «Курьер» Джиянов (66,20 кг) vs Виктор Баталов (65,70 кг)

До 77,1 кг | Чемпион RCC Hard vs Чемпион Top Dog: Андрей «Джаггернаут» Саратов (77,30 кг) vs Наби «Ганнибал» Гаджиев (77,55 кг)

Свыше 93+ кг: Гаджи «Автомат» (111,55 кг) vs Олег Фомич (104,80 кг)

Турнир пройдет 9 ноября в Тюмени на ринге СК «Центральный».

Источник: RCC
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