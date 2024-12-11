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Боец АСА Абдураков: «Шлеменко ведет себя как маленький ребенок — на всех газует»

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Российский боец АСА Узаир Абдураков поделился мнением о предстоящем поединке Анатолия Токова и Александра Шлеменко.

«На Анатолия Токова в свое время я смотрел снизу вверх, а сейчас делюсь с ним своим опытом в плане витаминов и спортивного питания и понимаю, что приношу кому-то пользу, — приводит слова Абдуракова пресс-служба корпорации «Синергия». — Токов — легенда этого спорта. Считаю его номером один в этом весе. Я за него газую, а Александр Шлеменко мне в последнее время не нравится. На всех пресс-конференциях ведет себя как маленький ребенок, на всех газует. Это хмурый дядька. Когда я в детстве был маленький, видел хмурых дядек и с ними до сих пор не общаюсь, а Токов — общительный парень. Я за него топлю и думаю, что он закончит этот бой. К тому же он намного моложе. Шлеменко прошел уже через многие войны, и это, как и возраст, сказывается в этом спорте».

Бой Анатолия Токова и Александра Шлеменко состоится 14 декабря в турнире RCC 21. Узаир Абдураков выступит 15 декабря в турнире ACA 182 против Устармагомеда Гаджидаудова.

Александр Шлеменко
Анатолий Токов
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