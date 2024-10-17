Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 11:29

Ибрагимов заявил, что не испытал проблем с весогонкой перед боем со Штырковым

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион Hardcore и лиги «Наше Дело» в тяжелой весовой категории Хадис Ибрагимов рассказал, что процесс снижения веса до 100 кг перед поединком с Иваном Штырковым прошел для него безболезненно.

«Сделал вес еще вчера. Показал на весах 99.3 кг. Меньше, чем Ваня. Я подошел к делу за два месяца, поэтому все хорошо сложилось. Проблем не испытал. Работа моего тренера и команды дает плоды. Главная составляющая сам спортсмен, его дисциплина и характер. Надо во многом себе отказать, чтобы скинуть этот вес — 25 килограмм. Все сделал на позитиве и четко, это даст мне большой плюс во время боя», — цитирует Ибрагимова MMA.Metaratings.ru.

Штырков и Ибрагимов проведут бой 18 октября в Екатеринбурге на турнире RCC. На счету 29-летнего Хадиса 14 побед и четыре поражения. В активе 35-летнего Штыркова 23 победы и два поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Иван Штырков
Хадис Ибрагимов
ММА
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Нападающий минского «Динамо» Шипачев провел 1000-й матч в КХЛ
Шутка Черчесова оскорбила Казахстан, на экс-тренера сборной России наложили штрафные санкции
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Умер экс-участник One Direction Лиам Пейн. Что известно
Фицо предсказал итоги завершения конфликта на Украине
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР
Популярное видео
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости