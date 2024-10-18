Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 10:00

Иван Штырков — Хадис Ибрагимов: во сколько начало турнира и где смотреть трансляцию боя

Иван Штырков и Хадис Ибрагимов проведут поединок по правилам ММА
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Иван Штырков и Хадис Ибрагимов проведут бой на турнире RCC 20 в пятницу, 18 октября. Бойцы выступают в категории до 100 кг.

Вечер смешанных единоборств будет проходить на арене «Уралец» в Екатеринбурге. Начало карда — в 15.00 по московскому времени.

Прямая трансляция поединка Штырков — Ибрагимов будет доступна на телеканале «Удар».

Штыркову — 36 лет. На счету Ивана 23 победы, два поражения и одна ничья в профессиональных единоборствах. В предыдущем поединке в мае он победил техническим нокаутом Гаджимурада Антигулова.

Ибрагимову — 29 лет. В его профессиональном рекорде 14 побед и четыре поражения. В феврале он уступил Олегу Фомичеву решением судей.

Иван Штырков
Хадис Ибрагимов
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Пушка Никишина обесценила камбэк, Ротенберг непобедим, московское проклятие продолжается. Что произошло в матче СКА - ЦСКА
Покинувшая Латвию из-за дискриминации многодетная семья намерена жить в России
Агент Квартальнов рассказал о скандале в Минске
Фигуристка Липницкая стала мамой во второй раз
В России запретят три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года
В Амурской области в аварии с грузовиком погибли двое взрослых и двое детей
Популярное видео
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости