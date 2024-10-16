Иван Штырков — Хадис Ибрагимов: где смотреть трансляцию боя
Иван Штырков и Хадис Ибрагимов подерутся на турнире RCC 20
Россияне Иван Штырков и Хадис Ибрагимов проведут поединок в рамках турнира RCC 20 в пятницу, 18 октября. Бойцы сразятся по правилам ММА в категории до 100 кг. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «Уралец» в Екатеринбурге, начало события — в 15.00 по московскому времени.
В прямом эфире поединок Штыров — Ибрагимов будет показывать телеканал «Удар».
Штыркову — 36 лет. На счету Ивана 23 победы, два поражения и одна ничья в профессиональных единоборствах. В предыдущем поединке в мае он победил техническим нокаутом Гаджимурада Антигулова.
Ибрагимову — 29 лет. В его профессиональном рекорде 14 побед и четыре поражения. В феврале он уступил Олегу Фомичеву решением судей.
Новости