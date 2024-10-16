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Сегодня, 06:15

Иван Штырков — Хадис Ибрагимов: где смотреть трансляцию боя

Иван Штырков и Хадис Ибрагимов подерутся на турнире RCC 20
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Россияне Иван Штырков и Хадис Ибрагимов проведут поединок в рамках турнира RCC 20 в пятницу, 18 октября. Бойцы сразятся по правилам ММА в категории до 100 кг. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «Уралец» в Екатеринбурге, начало события — в 15.00 по московскому времени.

В прямом эфире поединок Штыров — Ибрагимов будет показывать телеканал «Удар».

Штыркову — 36 лет. На счету Ивана 23 победы, два поражения и одна ничья в профессиональных единоборствах. В предыдущем поединке в мае он победил техническим нокаутом Гаджимурада Антигулова.

Ибрагимову — 29 лет. В его профессиональном рекорде 14 побед и четыре поражения. В феврале он уступил Олегу Фомичеву решением судей.

Иван Штырков
Хадис Ибрагимов
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