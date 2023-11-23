Экс-боец UFC Максим Гришин впервые за пять лет проведет бой в России

Российский полутяжеловес Максим Гришин и Асылжан Бакытжанулы из Казахстана проведут трехраундовый бой в Екатеринбурге на турнире RCC 17.

Гришин последние пять лет выступал в США. В 2018 году российский боец стал чемпионом лиги «Ахмат», и менеджмент PFL сразу же забрал его к себе в организацию. В PFL на счету Гришина 6 поединков и в статусе непобежденного подписал контракт с UFC. В лиге боец провел 5 поединков — последний был в июне 2023 года.

Изначально планировалось, что Гришин дебютирует в RCC в сентябре против Ивана Штыркова, но в итоге возвращение отложили.

Бакытжанулы в RCC провел 4 поединка: против Ивана Штыркова, Олега Фомича Фомичева, Арсения Смирнова и Владимира Селиверстова.

Турнир RCC 17 пройдет 15 декабря на арене в Екатеринбурге.