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Токов — о реванше Шлеменко и Илича: «Саша уже всех не раз удивлял. Когда его списывали, он возвращался!»

Токов посоветовал Шлеменко не недооценивать Илича в преддверии их реванша
Давид Хачатрян
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33-летний российский боец Анатолий Токов (31-4) посоветовал экс-чемпиону Bellator в среднем весе Александру Шлеменко (63-15) не недооценивать Александра Илича (15-5) в преддверии их реванша.

«Не знаю, как закончится этот бой. Думаю, что Александр сделал выводы после первого боя, не будет недооценивать и выиграет. Болею за Шлеменко. Илич — молодой, взрывной на первых минутах. Да, все-таки, он крепкий. У Александра был хороший лагерь, он должен понимать, что против него молодой и быстрый соперник. Шлеменко нужно подловить его. Главное — в самом начале не лезть. Нужно понимать, что Илич непростой: у него длинные руки, рычаги хорошие, поэтому нужно быть внимательным. Саша уже всех не раз удивлял и показывал, что когда его списывали, он возвращался!» — сказал Токов «Матч ТВ».

Шлеменко и Илич проведут реванш 15 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 17.

Александр Шлеменко
Анатолий Токов
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