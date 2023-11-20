Шлеменко попросил не ставить Сарнавского в кард турнира RCC 15 декабря

Александр Шлеменко попросил не ставить Александра Сарнавского в кард турнира RCC, где он проведет бой с Александром Иличем (15 декабря). Об этом журналистам рассказал исполнительный директор RCC Николай Клименко.

«Мы вели переговоры [с Сарнавским], — сказал Клименко. — Думали, что он [Сарнавский] сможет принять участие в турнире 15 декабря. Но так получилось, что Александр [Шлеменко] не поддержал нашу идею и попросил его [Сарнавского] в этот кард не ставить. Мы отнеслись с пониманием, он [Шлеменко] наш хедлайнер, контракт на этот бой [с Иличем] был давно подписан».

Сарнавский долгое время выступал за комаду Шлеменко, но в этом году покинул ее.