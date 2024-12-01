Шлеменко: «В чем секрет хорошей формы? В трезвом образе жизни и правильном питании»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, как поддерживает форму в 40 лет.

«В чем секрет? Секрет в образе жизни. Абсолютно трезвом образе жизни, а также правильное питание. Главное, не давать себе спуску. Я уже говорил, мы развиваемся постепенно вверх, позже, где-то к 40 годам нам уже трудно продолжать подъем, но можно держаться на том же уровне и довольно долго. Тот, кто живет неправильно, он еще раньше 40 лет падает вниз», — цитирует бойца MMA.Metaratings.

14 декабря Шлеменко проведет бой с Анатолием Токовым на турнире RCC 21.