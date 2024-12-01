Токов назвал топ-5 бойцов смешанных единоборств всех времен

Экс-претендент на чемпионский титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов рассказал, кого бы включил в топ-5 бойцов смешанных единоборств всех времен.

«Если мы говорим о всех бойцах смешанных единоборств, то мой топ-5 это: Федор Емельяненко, Даниэль Кормье, Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов и Андерсон Сильва», — цитирует Токова MMA.Metaratings.ru.

В активе 34-летнего Токова 30 побед и три поражения. 14 декабря он проведет реванш с Александром Шлеменко на турнире RCC 21 в Екатеринбурге.