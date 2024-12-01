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Сегодня, 16:16

Токов заявил, что при возможности постарается закончить бой со Шлеменко досрочно

Алина Савинова
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Экс-претендент на чемпионский титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов ответил, как реагирует на заявления Александра Шлеменко в свой адрес.

«Александр просто высказывает свое мнение. Бывает, что-то вижу, где-то злюсь даже, но ничего в этом такого нет. Это нормально. У каждого есть свое мнение, и мы можем его высказывать. Буду ли я гнаться за досрочным завершением боя? Целенаправленно, нет. Но если представится такая возможность, то да, я постараюсь закончить бой досрочно», — цитирует Токова MMA.Metaratings.ru.

Реванш Токова и Шлеменко состоится 14 декабря на турнире RCC 21. В первом бою шесть лет назад на Bellator 208 победу единогласным решением судей одержал Токов.

Источник: Metaratings.ru.
Александр Шлеменко
Анатолий Токов
ММА
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