Токов заявил, что при возможности постарается закончить бой со Шлеменко досрочно

Экс-претендент на чемпионский титул Bellator в среднем весе Анатолий Токов ответил, как реагирует на заявления Александра Шлеменко в свой адрес.

«Александр просто высказывает свое мнение. Бывает, что-то вижу, где-то злюсь даже, но ничего в этом такого нет. Это нормально. У каждого есть свое мнение, и мы можем его высказывать. Буду ли я гнаться за досрочным завершением боя? Целенаправленно, нет. Но если представится такая возможность, то да, я постараюсь закончить бой досрочно», — цитирует Токова MMA.Metaratings.ru.

Реванш Токова и Шлеменко состоится 14 декабря на турнире RCC 21. В первом бою шесть лет назад на Bellator 208 победу единогласным решением судей одержал Токов.