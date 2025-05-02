Гаджи «Автомат» проведет бой-реванш против Мамуки

Российская звезда кулачных боев Гаджи «Автомат» Наврузов проведет бой-реванш с Торнике Мамуки на RCC Hard.

2 мая бойцы прошли церемонию взвешивания. Вес Гаджи Автомата 120,8 кг, Торнике Мамуки — 105,3 кг.

Последний бой Гаджи «Автомат» провел 9 ноября, проиграв Олегу Фомичеву на турнире RCC Hard 11. Тогда за пять раундов оба соперника практически не нанесли друг по другу силовых ударов. Глава RCC Hard Николай Клименко заявил, что гонорары Гаджи и Фомича в лиге в будущих боях будут существенно снижены.

Поединок Гаджи и Мамуки пройдет 3 мая в Екатеринбурге в основном карде RCC Hard 14.