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Александр Шлеменко — Анатолий Токов: время начала и где смотреть трансляцию боя

Александр Шлеменко и Анатолий Токов встретятся на турнире RCC 21
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Россияне Александр Шлеменко и Анатолий Токов сразятся в главном поединке турнира RCC 21 в субботу, 14 декабря. Поединок пройдет на арене «Уралец» в Екатеринбурге и начнется около 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир RCC 21 будет показывать телеканал «Удар», трансляцию также можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Шлеменко vs Токов.

Бойцы выступают в среднем весе. В 2018 году они встречались на турнире Bellator 208, в том поединке победу одержал Токов.

В ММА Шлеменко одержал 65 побед, потерпел 15 поражений, завершил один поединок вничью, еще один бой признан несостоявшимся. 34-летний Токов одержал 32 победы и потерпел 3 поражения на профессиональном уровне.

Александр Шлеменко
Анатолий Токов
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