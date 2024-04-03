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Сегодня, 17:10

Русский десант тяжеловесов в PFL: главная информация о первом турнире нового сезона

В апреле стартует новый сезон турниров лиги PFL
Отдел единоборств «СЭ»
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Денис Гольцов, Валентин Молдавский и Сергей Билостенный
Денис Гольцов, Валентин Молдавский и Сергей Билостенный.

Что нужно знать о турнире PFL 1, где выступят сразу четыре бойца из России.

В ночь с 4 на 5 апреля состоится турнир PFL 1, в главном событии которого Анте Делия встретится с Валентином Молдавским. В карде пройдет еще три поединка с участием россиян: Денис Гольцов сразится с Линтоном Васселлом, Сергей Билостенный подерется с Благоем Ивановым, а Олег Попов сойдется со Стивом Моури.

Всего в карде турнира ПФЛ против Bellator значатся 12 боев, 4 из них — в основном.

Когда и где пройдет турнир PFL 1

Турнир PFL 1 состоится в ночь с 4 на 5 апреля по московскому времени. Вечер боев пройдет в Сан-Антонио, США. Событие примет стадион Boeing Center.

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Что стоит на кону в турнире PFL 1

На турнире PFL 1 не будут разыграны пояса. Система проведения соревнований предполагает «Гран-при» с регулярным сезоном, и турнир в ночь на 5 апреля станет первым в новом сезоне.

Анте Делия и Валентин Молдавский
Анте Делия и Валентин Молдавский.
Фото Global Look Press

Бой Делия — Молдавский: главное о поединке и кто фаворит

33-летний хорват Анте Делия стал победителем «Гран-при PFL» 2022 года. В регулярном сезоне Делия нокаутировал бразильца Матеуса Шеффеля и решением одолел американца Шелтона Грэйвза. В плей-офф хорват нокаутировал действующего чемпиона Ренана Феррейру, а в финале еще раз вырубил Шеффеля.

32-летний Валентин Молдавский впервые выступит в PFL. Молдавский — бывший временный чемпион Bellator в тяжелом дивизионе и член команды Fedor Team. Молдавский завоевал временный пояс в тяжах благодаря победе над Тимом Джонсоном, но не смог взять основной титул, уступив Райану Бэйдеру. После этого он провел в Bellator еще три боя. Сначала был поединок против Стива Моури, признанный несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Молдавского, затем Валентин проиграл нокаутом Васселлу, а потом россиянин провел реванш с Моури и одолел американца решением.

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение Молдавскому. Коэффициент на его победу составляет 1,76. Шансы Делли оцениваются в 2,08. Ставки на вариант с ничьей в линии котируются в районе 50,0.

Гонорары в поединке Делия — Молдавский

Гонорар Делии за бой с Молдавским пока неизвестен, но за победу в финале «Гран-при» хорват заработал 1 миллион долларов. Молдавский за поединок против Линтона Васселла получил 75 тысяч долларов, сообщает Атлетическая комиссия штата Калифорния.

Денис Гольцов и Линтон Васселл
Денис Гольцов и Линтон Васселл.
Фото Global Look Press

Бой Гольцов — Васселл: ветеран PFL против ветерана Bellator

В соглавном событии вечера состоится еще один поединок в тяжелом весе.

33-летний финалист прошлогоднего «Гран-при PFL» Денис Гольцов в решающем поединке уступил нокаутом во втором раунде Ренану Феррейре, но ранее разобрался с Джорданом Хейдерманом, Йорганом Де Кастро и Сезаром Феррейрой — всех он финишировал в первом раунде. В лиге PFL Гольцов выступает с 2019 года.

40-летний Линтон Васселл был основным претендентом на пояс Bellator в тяжелом весе. Американец одержал пять побед подряд и должен был встретиться с Райаном Бэйдером, но лига PFL поглотила Bellator, и планы поменялись. В Bellator Васселл бился с 2013 года.

В этом бою букмекеры отдают предпочтение Гольцову. Коэффициент на его победу составляет 1,55. Шансы Васселла оцениваются пониже — 2,45. Ставки на вариант с ничьей в линии котируются в районе 55,0.

Гонорары в поединке Гольцов — Васселл

Гонорар Гольцова за бой с Васселлом пока неизвестен, но, по данным The Sports Daily, за поединок с Йорганом Де Кастро россиянин заработал 100 тысяч долларов. Васселл за победу над Валентином Молдавским получил такую же сумму — это данные Атлетической комиссии штата Калифорния.

Благой Иванов
Благой Иванов.
Фото Getty Images

Бой Иванов — Билостенный: экс-боец UFC против русского тяжа

В прелимах 28-летний Сергей Билостенный проведет первый поединок в PFL после двух выступлений в Bellator. В промоушене Скотта Кокера Сергей начал с поражения дисквалификацией — судьи наказали бойца за удары по затылку Тайрелла Форчуна. Россиянин реабилитировался в бою с Касимом Арасом и оформил красивый нокаут хайкиком в первом раунде.

37-летний Благой Иванов отлично известен поклонникам UFC. Иванов выступал в лучшей лиге мира с 2018 по 2023 год, одержал три победы и потерпел пять поражений. При этом бился он и в PFL, и в Bellator, причем его суммарный рекорд в этих двух организациях впечатляет куда больше: 10 побед и одна неудача.

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение Билостенному. Коэффициент на его победу составляет 1,67. Шансы Иванова оцениваются в 2,08.

Гонорары в поединке Иванов — Билостенный

Гонорар Иванова за бой с Билостенным пока неизвестен, но, по данным Атлетической комиссии штата Калифорния, за поединок с Аугусто Сакаи болгарин заработал 60 тысяч долларов. Информации о прошлых заработках Билостенного в свободном доступе нет.

Лиз Кармуш и Джулиана Веласкес
Лиз Кармуш и Джулиана Веласкес.
Фото Global Look Press

Полный кард PFL 1

Дата — 5 апреля, время начала турнира — 1.30 (время московское)

Основной кард

  • Анте Делия (Хорватия) — Валентин Молдавский (Россия)

  • Денис Гольцов (Россия) — Линтон Васселл (США)

  • Лиз Кармуш (США) — Джулиана Веласкес (Бразилия)

  • Дакота Дитчева (Англия) — Лиза Маулдин (США)

Предварительный кард

  • Благой Иванов (Болгария) — Сергей Билостенный (Россия)

  • Таила Сантос (Бразилия) — Илара Джоанне (Бразилия)

  • Дэниел Джеймс (США) — Марсело Голм (Бразилия)

  • Стив Моури (США) — Олег Попов (Россия)

  • Кэна Ватанабе (Япония) — Шэнна Янг (США)

  • Челси Хэкетт (Австралия) — Джена Бишоп (США)

  • Лукас Бреннан (США) — Димитр Иви (США)

  • Брюс Мередит (США) — Тай Калиста (США)

Вадим Немков (в&nbsp;центре) и&nbsp;Майк Тайсон (слева). Немков вышел с флагом России и легко усыпил бразильца. После боя он получил пояс из рук Тайсона

Во сколько начинается и где смотреть трансляцию турнира PFL 1

Официальная трансляция всех поединков PFL 1 в России пройдет в онлайн-кинотеатре Okko. На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

Начало трансляции запланировано на 5 апреля в 1.30 по московскому времени. Бой Валентина Молдавского ожидается не раньше 6 утра.

Bellator (Беллатор)
Валентин Молдавский
Денис Гольцов
Олег Попов
Сергей Билостенный
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