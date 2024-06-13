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Валентин Молдавский — Линтон Васселл: время начала и где смотреть бой PFL 4

Молдавский подерется с Васселлом на турнире PFL 4 14 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Линтон Васселл.
Линтон Васселл.
Фото Global Look Press

Бывший временный чемпион Bellator из России Валентин Молдавский подерется с английским тяжеловесом Линтоном Васселом в главном событии турнира PFL 4 в ночь с 13 на 14 июня. Вечер ММА пройдет на территории «Мохеган-сан-арена» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Начало поединка Молдавский — Вассел — в 05.30 мск.

Смотреть трансляцию боя PFL 4 Молдавский — Васселл можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе Okko. С помощью матч-центра «СЭ» можно будет подробнее ознакомиться с биографией и другой полезной информацией о спортсменах.

В активе 41-летнего Вассела в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 23 победы, 9 поражений и один поединок был признан несостоявшимся. На счету 32-летнего Молдавского в ММА — 14 побед, три поражения и один бой завершился без результата.

Ознакомиться с расписанием всех поединков четвертого турнира регулярного сезона лиги PFL и временем их начала можно в материале «СЭ».

Валентин Молдавский
Линтон Васселл
ММА
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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