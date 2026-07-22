Валентин Молдавский — Бруно Каппелоцца: когда бой PFL

Валентин Молдавский и Бруно Каппелоцца проведут бой на турнире PFL в Вашингтоне 26 июля

Россиянин Валентин Молдавский и бразилец Бруно Каппелоцца проведут бой в полутяжелой весовой категории на турнире PFL Washington. Вечер смешанных единоборств состоится в субботу, 25 июля, по местному времени на арене CareFirst Arena в Вашингтоне (США). По московскому времени турнир пройдет в ночь с 25 на 26 июля. Поединок Молдавского и Каппелоццы включен в предварительный кард.

Дата и время боя Валентин Молдавский — Бруно Каппелоцца на турнире PFL

Предварительный кард начнется 26 июля в 02.30 по московскому времени, основной кард — в 05.00 мск. Бой Молдавского и Каппелоццы ожидается около 04.00 мск. Точное время выхода спортсменов в клетку будет зависеть от продолжительности предыдущих поединков.

34-летний Молдавский одержал в профессиональных ММА 15 побед, потерпел четыре поражения, еще два боя признаны несостоявшимися. В предыдущем поединке россиянин победил Ивана Штыркова раздельным решением судей на турнире RCC 24. Бой прошел 12 декабря 2025 года в Екатеринбурге.

37-летний Каппелоцца имеет в профессиональных ММА 16 побед и семь поражений, еще один поединок признан несостоявшимся. В последнем бою бразилец победил Родриго Дуарте техническим нокаутом в первом раунде на турнире Falcon MMA 4 в Рио-де-Жанейро 27 сентября 2025 года.

Прямую онлайн-трансляцию турнира PFL Washington с боем Молдавский — Каппелоцца покажет сервис Okko. Начало предварительного карда — 26 июля в 02.30 по московскому времени.

Результат боя Молдавский — Каппелоцца и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL нашего сайта.

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