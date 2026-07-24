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Мусаев снялся с боя за титул PFL из-за проблем со сгонкой веса

Руслан Минаев

Российский боец Шамиль Мусаев снялся с предстоящего поединка за титул PFL в полусреднем весе против американца Тэда Джина.

Их бой должен был стать главным событием турнира PFL в Вашингтоне (США), который пройдет 25 июля. На замену Мусаеву выйдет Эрнесто Родригес (11-1). Пресс-служба организации сообщает, что россиянин был вынужден отказаться от участия в поединке из-за проблем со сгонкой веса.

32-летний Мусаев провел за карьеру 20 боев — 18 побед, 1 поражение и 1 ничья.

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Шамиль Мусаев
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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