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Денис Гольцов — Хасан Межиев: когда бой PFL

Денис Гольцов и Хасан Межиев проведут бой на турнире PFL в Вашингтоне 26 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Денис Гольцов.
Фото Global Look Press

Россиянин Денис Гольцов и представляющий Латвию Хасан Межиев проведут бой в тяжелой весовой категории на турнире PFL Washington. Вечер смешанных единоборств состоится в субботу, 25 июля, по местному времени на арене CareFirst Arena в Вашингтоне (США). По московскому времени турнир пройдет в ночь с 25 на 26 июля. Поединок Гольцова и Межиева включен в предварительный кард.

Дата и время боя Денис Гольцов — Хасан Межиев на турнире PFL

Предварительный кард начнется 26 июля в 02.30 по московскому времени, основной кард — в 05.00 мск. Бой Гольцова и Межиева ожидается около 04.30 мск. Точное время выхода спортсменов в клетку будет зависеть от продолжительности предыдущих поединков.

36-летний Гольцов одержал в профессиональных ММА 36 побед и потерпел девять поражений. В предыдущем поединке чемпион PFL 2024 года в тяжелом весе проиграл американцу Кори Андерсону техническим нокаутом во втором раунде. Бой прошел 19 июля 2025 года на турнире PFL Champions Series в Кейптауне.

33-летний Межиев остается непобежденным: на его счету 15 побед в 15 профессиональных поединках. В последнем бою представитель Латвии победил бразильца Луиса Энрике да Силву удушающим приемом во втором раунде. Встреча состоялась 10 января 2026 года на турнире Bazara 0 Fight Club 3 в Риге.

Прямую онлайн-трансляцию турнира PFL Washington с боем Гольцов — Межиев покажет сервис Okko. Начало предварительного карда — 26 июля в 02.30 по московскому времени.

Результат боя Гольцов — Межиев и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL нашего сайта.

PFL: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео.

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Денис Гольцов
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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