Российский боец Олег Попов проведет поединок против бразильца Родриго Насименто в полуфинале Гран-при в тяжелом весе на турнире PFL World Tournament 7 в ночь с 27 на 28 июня. Вечер ММА начнется в 3.00 по московскому времени. Бой Попов — Насименто ожидается около 4.00 мск.

ММА PFL: Попов — Насименто

В прямом эфире турниры PFL в России можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев PFL World Tournament 7 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

На счету 33-летнего Попова в ММА 20 побед и 2 поражения. 32-летний Насименто в профессиональной карьере одержал 12 побед и потерпел 3 поражения, еще 1 бой был признан несостоявшимся.