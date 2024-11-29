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Вадим Немков сразится с Анте Делией 25 января в Дубае

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Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков сразится с хорватом Анте Делией на турнире Road to Dubai. Бой состоится 25 января.

«Немков, бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе, в послужном списке которого победы над такими бойцами, как Райан Бейдер, Йоэль Ромеро и Кори Андерсон, возвращается в строй, стремясь продлить свою серию из восьми с половиной лет без поражений», — говорится в аккаунте Bellator MMA в соцсети X (ранее Twitter).

32-летний Немков — бывший чемпион Bellator, он выиграл Гран-при организации в полутяжелом весе. Сейчас спортсмен выступает в тяжелой весовой категории. В его активе 17 побед, два поражения, один бой был признан несостоявшимся.

Бокс
Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
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