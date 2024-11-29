PFL — финал «Гран-при» сезона 2024: расписание и трансляция боев турнира
Финал «Гран-при» PFL состоится в Саудовской Аравии
Финал «Гран-при» PFL пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в пятницу, 29 ноября. Предварительный кард стартует в 17.30 по московскому времени, основной кард начнется в 21.30 мск.
В основном карде запланированы следующие поединки:
- Брендан Лафнейн — Тимур Хизриев
- Тайла Сантос — Дакота Дитчева
- Импа Касанганай — Довлетджан Ягшимурадов
- Шамиль Мусаев — Магомед Умалатов
- Брент Примус — Гаджи Рабаданов
- Денис Гольцов — Олег Попов
В предварительном карде состоятся 10 боев:
- Абдалрахман Альхьясат — Абдулла Аль-Кахтани
- Мохаммад Алакраа — Омар Эль-Дафрави
- Хаттан Альсаиф — Лилия Османи
- Али Талеб — Рашид Эль-Хазум
- Мохсен Мохаммадсейфи — Джордж Эйд
- Мансур Барнауи — Альфи Дэвис
- Слим Трабелси — Абрахам Бэбли
- Хесус Пинедо — Джереми Кеннеди
- Хосе Перес — Асаэль Аджудж
- Костелло ван Стинис — Жоао Витор Рамос Дантас
В прямом эфире поединки будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт». Отслеживать результаты боев турнира PFL 29 ноября можно в нашем матч-центре.
Новости