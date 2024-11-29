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Сегодня, 09:00

PFL — финал «Гран-при» сезона 2024: расписание и трансляция боев турнира

Финал «Гран-при» PFL состоится в Саудовской Аравии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Финал «Гран-при» PFL пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в пятницу, 29 ноября. Предварительный кард стартует в 17.30 по московскому времени, основной кард начнется в 21.30 мск.

В основном карде запланированы следующие поединки:

  • Брендан Лафнейн — Тимур Хизриев
  • Тайла Сантос — Дакота Дитчева
  • Импа Касанганай — Довлетджан Ягшимурадов
  • Шамиль Мусаев — Магомед Умалатов
  • Брент Примус — Гаджи Рабаданов
  • Денис Гольцов — Олег Попов

В предварительном карде состоятся 10 боев:

  • Абдалрахман Альхьясат — Абдулла Аль-Кахтани
  • Мохаммад Алакраа — Омар Эль-Дафрави
  • Хаттан Альсаиф — Лилия Османи
  • Али Талеб — Рашид Эль-Хазум
  • Мохсен Мохаммадсейфи — Джордж Эйд
  • Мансур Барнауи — Альфи Дэвис
  • Слим Трабелси — Абрахам Бэбли
  • Хесус Пинедо — Джереми Кеннеди
  • Хосе Перес — Асаэль Аджудж
  • Костелло ван Стинис — Жоао Витор Рамос Дантас

В прямом эфире поединки будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт». Отслеживать результаты боев турнира PFL 29 ноября можно в нашем матч-центре.

PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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