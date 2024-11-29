Финал «Гран-при» PFL пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в пятницу, 29 ноября. Предварительный кард стартует в 17.30 по московскому времени, основной кард начнется в 21.30 мск.

В основном карде запланированы следующие поединки:

Брендан Лафнейн — Тимур Хизриев

Тайла Сантос — Дакота Дитчева

Импа Касанганай — Довлетджан Ягшимурадов

Шамиль Мусаев — Магомед Умалатов

Брент Примус — Гаджи Рабаданов

Денис Гольцов — Олег Попов

В предварительном карде состоятся 10 боев:

Абдалрахман Альхьясат — Абдулла Аль-Кахтани

Мохаммад Алакраа — Омар Эль-Дафрави

Хаттан Альсаиф — Лилия Османи

Али Талеб — Рашид Эль-Хазум

Мохсен Мохаммадсейфи — Джордж Эйд

Мансур Барнауи — Альфи Дэвис

Слим Трабелси — Абрахам Бэбли

Хесус Пинедо — Джереми Кеннеди

Хосе Перес — Асаэль Аджудж

Костелло ван Стинис — Жоао Витор Рамос Дантас

В прямом эфире поединки будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт». Отслеживать результаты боев турнира PFL 29 ноября можно в нашем матч-центре.