Вадим Немков — Ренан Феррейра: время начала боя PFL, где смотреть трансляцию

Российский боец Вадим Немков встретится с бразильцем Ренаном Феррейрой в поединке за чемпионский титул в тяжелом весе на турнире PFL Europe 4 в субботу, 13 декабря. Вечер ММА пройдет в Лионе (Франция), начало главного события вечера — около 23.30 по московскому времени.

ММА PFL: Немков — Феррейра

В профессиональных ММА Немков провел 22 боя, в которых одержал 19 побед, потерпел два поражения, еще один поединок был признан несостоявшимся.

На счету Феррейры в смешанных единоборствах — 18 боев, 11 побед, пять поражений и два несостоявшихся поединка.

В прямом эфире поединок покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Следить за результатами боев турнира PFL Europe 4 можно в матч-центре на сайте «СЭ».