Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Запашный считает Немкова очевидным фаворитом в бою против Феррейры

Народный артист России Эдгард Запашный в разговоре с «СЭ» дал прогноз на предстоящий бой российского бойца Вадима Немкова против бразильца Ренана Феррейры на PFL Europe 4.

«На сегодняшний момент Вадим — один из лучших тяжеловесов. Считаю, что он очевидный фаворит в этой схватке. Конечно, когда мы говорим о тяжелом весе, нельзя забывать о факторе случайного попадания от противника, но Вадим очень грамотный боец, достойный ученик великого Емельяненко — надеюсь, никаких таких ошибок случайных, впрочем, как и всегда, он не совершит», — сказал Запашный «СЭ».

Немков и Феррейра проведут титульный поединок в тяжелом весе в финале PFL Europe 4 в субботу, 13 декабря, в Лионе (Франция). Начало главного события вечера — ориентировочно в 23.30 по московскому времени.

В профессиональных ММА Немков провел 22 боя, в которых одержал 19 побед (10 нокаутом), потерпел два поражения, еще один поединок был признан несостоявшимся.

На счету Феррейры в смешанных единоборствах — 18 боев, 11 побед (девять нокаутом), пять поражений и два поединка без результата.

Руслан Ботвенко

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Вадим Немков
Эдгард Запашный
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
10 шайб до Гретцки, еще пять рекордов и последний шанс на чемпионство. Что ждать от Овечкина в сезоне НХЛ 2026/27
Война продолжается. ФИФА подала в суд на УЕФА, обвинив в дезинформации об Инфантино
«Стремлюсь быть похожим на Вембаньяму». Интервью талантливого российского центрового
Популярное видео
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
«Барыс» разгромил «Локомотив»
«Барыс» разгромил «Локомотив»
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тарасов о следующем сопернике Немкова: «Бой против Нганну может стать очень интересной вывеской»

Вадим Немков — Ренан Феррейра: время начала боя PFL, где смотреть трансляцию
Новости
RSS RSS
Все новости