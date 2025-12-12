Запашный считает Немкова очевидным фаворитом в бою против Феррейры

Народный артист России Эдгард Запашный в разговоре с «СЭ» дал прогноз на предстоящий бой российского бойца Вадима Немкова против бразильца Ренана Феррейры на PFL Europe 4.

«На сегодняшний момент Вадим — один из лучших тяжеловесов. Считаю, что он очевидный фаворит в этой схватке. Конечно, когда мы говорим о тяжелом весе, нельзя забывать о факторе случайного попадания от противника, но Вадим очень грамотный боец, достойный ученик великого Емельяненко — надеюсь, никаких таких ошибок случайных, впрочем, как и всегда, он не совершит», — сказал Запашный «СЭ».

Немков и Феррейра проведут титульный поединок в тяжелом весе в финале PFL Europe 4 в субботу, 13 декабря, в Лионе (Франция). Начало главного события вечера — ориентировочно в 23.30 по московскому времени.

В профессиональных ММА Немков провел 22 боя, в которых одержал 19 побед (10 нокаутом), потерпел два поражения, еще один поединок был признан несостоявшимся.

На счету Феррейры в смешанных единоборствах — 18 боев, 11 побед (девять нокаутом), пять поражений и два поединка без результата.

Руслан Ботвенко