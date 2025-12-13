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Вадим Немков — Ренан Феррейра: трансляция боя PFL начнется не ранее 22.45 мск

Вадим Немков и Ренан Феррейра встретятся в главном бою турнира PFL
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Вадим Немков (Россия) встретится с Ренаном Феррейрой (Бразилия) в бою за чемпионский титул в тяжелом весе на турнире PFL Europe 4 в субботу, 13 декабря. Вечер ММА пройдет в Лионе (Франция), начало главного события вечера — не ранее 22.45 по московскому времени.

Следить за результатами боев турнира PFL Europe 4 можно в матч-центре на сайте «СЭ».

ММА PFL: Немков — Феррейра

В прямом эфире бой Немков vs Феррейра и весь турнир PFL покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт».

Немков в профессиональных ММА провел 22 боя, в которых одержал 19 побед, потерпел два поражения, еще один поединок был признан несостоявшимся. До 2025 года россиянин выступал в полутяжелом весе и владел поясом Bellator. На счету Феррейры — 18 боев, 11 побед, пять поражений и два несостоявшихся поединка.

В предыдущем бою Немков победил Тимоти Джонсона в январе 2025-го, а Феррейра проиграл Фрэнсису Нганну в октябре 2024-го.

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Вадим Немков
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