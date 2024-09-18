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Немков: «Есть обида на PFL, а не на Бейдера»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе, российский боец Вадим Немков признался, что не испытывает неприязни к Райану Бейдеру, который боям в PFL предпочел съемки в фильме и упустил возможность провести поединок осенью 2024 года.

«Точно не знаю, но вроде съемки у него закончились. Неизвестно, когда он освободится. Я не особо за ним слежу. Жду конкретики от организации. На него обиды нет. Это вопрос к организации. Помимо него есть бойцы, которые перешили из Bellator в PFL, подрались в сезоне и проиграли. Дали бы хоть какой-то бой. Но ничего не дают. Никаких боев не предлагают. Обида на организацию. Если Бейдер занят в кино, дайте бой за временный титул или обычный поединок», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

Бейдер последний бой провел против Ренана Феррейры в феврале 2024 года на турнире «PFL против Bellator». В этом поединке Райан потерпел поражение техническим нокаутом.

Этим летом он принимал участие в съемках фильма про бывшего бойца UFC Марка Керра под названием «Крушащая машина».

Источник: MMA.Metaratings.ru
Вадим Немков
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