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Усман Нурмагомедов: кто следующий соперник на PFL

Усман Нурмагомедов и Арчи Колган проведут поединок на PFL New York 1 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Усман Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Российский боец Усман Нурмагомедов и американец Арчи Колган проведут титульный поединок в легком весе на PFL New York в ночь с 31 июля на 1 августа. Вечер ММА пройдет на арене «UBS» в Нью-Йорке (США). Начало боя Нурмагомедов — Колган — около 04.30 по московскому времени.

ММА PFL: Нурмагомедов — Колган

Ключевые события и результаты боя можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей PFL нашего сайта.

У 28-летнего Нурмагомедова профессиональный рекорд — 21-0. 31-летний Колган в ММА провел 15 боев (все завершились победой).

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Арчи Колган
Усман Нурмагомедов
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