Российский боец Мусаев попал в больницу перед турниром в США

Российский боец Шамиль Мусаев попал в больницу из-за проблем со здоровьем во время сгонки веса перед турниром PFL в Вашингтоне (США), сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Отмечается, что бойцу сделали необходимые процедуры и выписали из больницы.

25 июля Мусаев должен был провести бой за титул чемпиона PFL против американца Тэда Джина. Однако поединок был отменен, а россиянин снялся с боя.

В активе 32-летнего Мусаева 19 побед, 1 поражение и 1 ничья в смешанных единоборствах.