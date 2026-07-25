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Почему не состоятся бои Мусаева, Умалатова, Молдавского и Гольцова на PFL в Вашингтоне

Обновился кард турнира PFL в Вашингтоне 25 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Магомед Умалатов.
Фото Global Look Press

Турнир PFL Washington пройдет в субботу, 25 июля, на арене CareFirst Arena в Вашингтоне (США). По московскому времени соревнования состоятся в ночь на воскресенье, 26 июля. Однако сразу четыре российских бойца, первоначально заявленные в кард, не выступят на этом турнире: Шамиль Мусаев и Магомед Умалатов снялись, а поединки Валентина Молдавского и Дениса Гольцова перенесли на другую дату.

Мусаев должен был встретиться с непобежденным американцем Тэдом Джином в главном событии вечера. Бойцы планировали разыграть вакантный пояс PFL в полусреднем весе. Россиянин отказался от участия из-за проблем во время сгонки веса. Его заменил кубинец Эрнесто Родригез, который теперь проведет с Джином титульный бой.

Умалатов первоначально должен был встретиться с Родригезом в одном из главных поединков турнира. Россиянин выбыл из карда еще до перестановки в титульном бою, однако причина его снятия официально не уточнялась. Сначала соперником Родригеза назначили американца Аарона Маккензи, но после отказа Мусаева кубинца перевели в главное событие вечера.

Молдавский должен был провести бой с бывшим чемпионом PFL Бруно Каппелоццей в полутяжелой весовой категории. Поединок перенесли на 7 августа и включили в кард турнира PFL в Шарлотте. Причиной стали проблемы бразильского бойца с получением американской визы.

Гольцов также не встретится 25 июля с непобежденным Хасаном Межиевым. По словам российского тяжеловеса, у его соперника возникли вопросы с паспортом и визой, поэтому бой предварительно перенесли на 7 августа. Он также должен состояться на турнире PFL в Шарлотте.

После всех изменений главным событием турнира в Вашингтоне станет бой Тэда Джина и Эрнесто Родригеза за вакантный титул PFL в полусреднем весе. В обновленном карде поединков Мусаева, Умалатова, Молдавского и Гольцова нет.

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Валентин Молдавский
Денис Гольцов
Магомед Умалатов
Шамиль Мусаев
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