Российский тяжеловес Гольцов собирается выступить в PFL в этом году

Российский тяжеловес Денис Гольцов планирует выступить в лиге PFL в этом году.

«У Дениса назначено собеседование в этом месяце по оформлению рабочей визы в США. Если решится вопрос с визой, то мы точно увидим его в сезоне PFL 2024 года», — цитирует представителя бойца MMA.Metaratings.ru.

33-летний Гольцов за свою карьеру в ММА провел 40 поединков, в которых одержал 32 победы при 8 поражениях. Россиянин провел в PFL 13 боев и одержал 10 побед при 3 поражениях.