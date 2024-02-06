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Сегодня, 06:32

PFL анонсировала Bellator Champions Series

Давид Хачатрян
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Американская лига PFL запустит Bellator Champions Series — восемь международных турниров, в рамках которых чемпионы Bellator будут защищать свои пояса в бою с другими бойцами Bellator.

«После знаменательного приобретения Bellator PFL рада официально объявить о начале новой эры ММА с запуском глобальной франшизы Bellator Champions Series, — заявил в пресс-релизе генеральный директор лиги Питер Мюррей. — В рамках Bellator Champions Series действующие чемпионы Bellator будут защищать свои титулы против лучших бойцов мира из звездного состава Bellator».

Первый турнир Bellator Champions Series состоится 22 марта в Белфасте, Северная Ирландия.

Хедлайнерами турнира станут первый номер рейтинга в полутяжелом весе Кори Андерсон (17-6) и четвертый номер рейтинга Карл Мур (12-2), которые подерутся за вакантный титул, ранее принадлежавший Вадиму Немкову (17-2).

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