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Сегодня, 13:45

Российский боец Немков может покинуть PFL

Камила Абдурахманова
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков рассказал, что допускает переход в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

«У нас еще остался бой по контракту с PFL. Бой с Нганну на данный момент не актуален, его не хочет сам Фрэнсис. Переход? Да, это возможно, будем смотреть. Мне необходимо драться три раза в год, сейчас это не та периодичность. В Гран-при PFL я участвовать не хочу», — сообщил боец ТАСС.

Немков — бывший чемпион Bellator, он выиграл Гран-при организации в полутяжелом весе. Сейчас спортсмен выступает в тяжелой весовой категории. В его активе 17 побед, два поражения, один бой был признан несостоявшимся.

Источник: ТАСС
Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
ММА
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