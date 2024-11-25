Российский боец Немков может покинуть PFL

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков рассказал, что допускает переход в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

«У нас еще остался бой по контракту с PFL. Бой с Нганну на данный момент не актуален, его не хочет сам Фрэнсис. Переход? Да, это возможно, будем смотреть. Мне необходимо драться три раза в год, сейчас это не та периодичность. В Гран-при PFL я участвовать не хочу», — сообщил боец ТАСС.

Немков — бывший чемпион Bellator, он выиграл Гран-при организации в полутяжелом весе. Сейчас спортсмен выступает в тяжелой весовой категории. В его активе 17 побед, два поражения, один бой был признан несостоявшимся.