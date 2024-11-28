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Сегодня, 13:00

PFL — финал «Гран-при» сезона 2024: дата и кард турнира

Финал «Гран-при» PFL состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 29 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Олег Попов.
Фото соцсети

Финал «Гран-при» PFL состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в пятницу, 29 ноября. Начало — в 17.30 по московскому времени. Основной кард стартует в 21.30 мск.

В главном бою россиянин Тимур Хизриев подерется с британским бойцом Бренданом Лафнейном. Гаджи Рабаданов из России проведет поединок против американца Брента Примуса. Также в октагон выйдут россияние Магомед Умалатов против Шамиля Мусаева, Денис Гольцов против Олега Попова. «СЭ» публикует кард турнира.

Основной кард финала «Гран-при» PFL 2024

Брендан Лафнейн — Тимур Хизриев

Тайла Сантос — Дакота Дитчева

Импа Касанганай — Довлетджан Ягшимурадов

Шамиль Мусаев — Магомед Умалатов

Брент Примус — Гаджи Рабаданов

Денис Гольцов — Олег Попов

Предварительный кард финала «Гран-при» PFL 2024

Абдалрахман Альхьясат — Абдулла Аль-Кахтани

Мохаммад Алакраа — Омар Эль-Дафрави

Хаттан Альсаиф — Лилия Османи

Али Талеб — Рашид Эль-Хазум

Мохсен Мохаммадсейфи — Джордж Эйд

Мансур Барнауи — Альфи Дэвис

Слим Трабелси — Абрахам Бэбли

Хесус Пинедо — Джереми Кеннеди

Хосе Перес — Асаэль Аджудж

Костелло ван Стинис — Жоао Витор Рамос Дантас

В России трансляцию турнира покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Денис Гольцов
Олег Попов
Шамиль Мусаев
ММА
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