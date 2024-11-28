PFL — финал «Гран-при» сезона 2024: дата и кард турнира
Финал «Гран-при» PFL состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в пятницу, 29 ноября. Начало — в 17.30 по московскому времени. Основной кард стартует в 21.30 мск.
В главном бою россиянин Тимур Хизриев подерется с британским бойцом Бренданом Лафнейном. Гаджи Рабаданов из России проведет поединок против американца Брента Примуса. Также в октагон выйдут россияние Магомед Умалатов против Шамиля Мусаева, Денис Гольцов против Олега Попова. «СЭ» публикует кард турнира.
Основной кард финала «Гран-при» PFL 2024
Брендан Лафнейн — Тимур Хизриев
Тайла Сантос — Дакота Дитчева
Импа Касанганай — Довлетджан Ягшимурадов
Шамиль Мусаев — Магомед Умалатов
Брент Примус — Гаджи Рабаданов
Денис Гольцов — Олег Попов
Предварительный кард финала «Гран-при» PFL 2024
Абдалрахман Альхьясат — Абдулла Аль-Кахтани
Мохаммад Алакраа — Омар Эль-Дафрави
Хаттан Альсаиф — Лилия Османи
Али Талеб — Рашид Эль-Хазум
Мохсен Мохаммадсейфи — Джордж Эйд
Мансур Барнауи — Альфи Дэвис
Слим Трабелси — Абрахам Бэбли
Хесус Пинедо — Джереми Кеннеди
Хосе Перес — Асаэль Аджудж
Костелло ван Стинис — Жоао Витор Рамос Дантас
В России трансляцию турнира покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.