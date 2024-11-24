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Сегодня, 13:00

Немков объяснил, почему не рассматривает полутяжелую категорию

Алина Савинова
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Российский боец ММА Вадим Немков заявил, что не собирается драться в полутяжелом весе.

«Врачи запретили мне гонять вес. Поставил перед собой задачу быть хотя бы более-менее здоровым на момент окончания спортивной карьеры. О 100% речь уже не идет. Поэтому полутяжелую категорию не рассматриваю», — цитирует Немкова RT.

Ранее российский боец рассказал, что не получал предложений о выступлении в России.

На счету 32-летнего Немкова 17 побед и 2 поражения в ММА, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Источник: RT
Вадим Немков
ММА
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