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PFL Усман Нурмагомедов — Хьюз и Немков — Джонсон: кард и результаты боев турнира

Бой Усман Нурмагомедов — Сэм Хьюз возглавляет турнир PFL
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото PFL

Турнир PFL Road to Dubai Champions Series 1 (PFL Champions Series 1 — 2025) состоится в Дубае (ОАЭ) в субботу, 25 января. Событие принимает «Кока-Кола Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

В главном событии вечера чемпион Bellator в легком весе, россиянин Усман Нурмагомедов проведет бой с ирландцем Полом Хьюзом. Соглавное событие — поединок россиянина Вадима Немкова и американца Тимоти Джонсона. Эти поединки ожидаются не ранее 23.00 мск.

Главный кард PFL Road to Dubai Champions Series 25 января

  • Усман Нурмагомедов (18-0) — Пол Хьюз (13-1): бой за титул в легком весе
  • Вадим Немков (18-2-0-1) — Тимоти Джонсон (18-10)
  • Ахмед Магомедов (10-1) — Натан Келли (11-2)
  • Ибрагим Ибрагимов (8-0) — Кенни Мохоноана (5-1)
  • Ренат Хавалов (8-0) — Клеивер Фернандес (9-1)

Предварительный кард PFL Road to Dubai Champions Series 25 января

  • Тарек Сулейман (13-8) — Ахмед Сами (11-4)
  • Якуб Сулиманов (7-0) — Джарра Аль-Силави (20-7)
  • Мирафзал Ахтамов (7-0-1) — Майк Томпсон (7-2)
  • Хади Омар Аль Хуссайни (5-1-1) — Руэль Паньялес (5-2)
  • Джон Митчелл (9-2) — Сухил Таири (7-5-1)
  • Мустафа Рашид Нада (9-3) — Хайдер Хан (8-1)

Бои турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1 в субботу, 25 января, покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки на стриминговый ресурс. Начало прямой трансляции запланировано в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1. Результаты поединков можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей раздела PFL.

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