PFL Усман Нурмагомедов — Хьюз и Немков — Джонсон: кард и результаты боев турнира
Турнир PFL Road to Dubai Champions Series 1 (PFL Champions Series 1 — 2025) состоится в Дубае (ОАЭ) в субботу, 25 января. Событие принимает «Кока-Кола Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.
В главном событии вечера чемпион Bellator в легком весе, россиянин Усман Нурмагомедов проведет бой с ирландцем Полом Хьюзом. Соглавное событие — поединок россиянина Вадима Немкова и американца Тимоти Джонсона. Эти поединки ожидаются не ранее 23.00 мск.
Главный кард PFL Road to Dubai Champions Series 25 января
- Усман Нурмагомедов (18-0) — Пол Хьюз (13-1): бой за титул в легком весе
- Вадим Немков (18-2-0-1) — Тимоти Джонсон (18-10)
- Ахмед Магомедов (10-1) — Натан Келли (11-2)
- Ибрагим Ибрагимов (8-0) — Кенни Мохоноана (5-1)
- Ренат Хавалов (8-0) — Клеивер Фернандес (9-1)
Предварительный кард PFL Road to Dubai Champions Series 25 января
- Тарек Сулейман (13-8) — Ахмед Сами (11-4)
- Якуб Сулиманов (7-0) — Джарра Аль-Силави (20-7)
- Мирафзал Ахтамов (7-0-1) — Майк Томпсон (7-2)
- Хади Омар Аль Хуссайни (5-1-1) — Руэль Паньялес (5-2)
- Джон Митчелл (9-2) — Сухил Таири (7-5-1)
- Мустафа Рашид Нада (9-3) — Хайдер Хан (8-1)
Бои турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1 в субботу, 25 января, покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки на стриминговый ресурс. Начало прямой трансляции запланировано в 19.00 по московскому времени.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1. Результаты поединков можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей раздела PFL.