Усман Нурмагомедов победил ирландца Хьюза решением судей в главном бою турнира PFL

Российский боец Усман Нурмагомедов на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 1 решением судей победил ирландца Пола Хьюза.

Счет судейских записок после пяти раундов — 47-47, 48-46, 48-46 в пользу Нурмагомедова.

Россиянин защитил титул чемпиона Bellator в легком весе.

В третьем раунде с Нурмагомедова сняли балл за удар в пах. В четвертом раунде россиянин не сразу смог продолжить бой после столкновения головами, в октагон вышел врач.

26-летний россиянин одержал 19-ю победу в 20 поединках (один бой признан несостоявшимся). 27-летний ирландец потерпел второе поражение при 13 победах.

«СЭ» вел текстовую трансляцию турнира PFL Road to Dubai Champions Series 1.