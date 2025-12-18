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PFL сделала заявление по ситуации с дисквалифицированным Хайбулаевым

Алина Савинова

Лига профессиональных бойцов (PFL) объявила о лишении россиянина Мовлида Хайбулаева звания чемпиона PFL 2025 года в полулегком весе из-за нарушения антидопинговых правил.

Ранее антидопинговое агентство США сообщило о дисквалификации 35-летнего спортсмена на один год. У Хайбулаева оказался положительным результат теста на рекомбинантный эритропоэтин (rEPO) в пробе, которую взяли во время финала мирового турнира PFL 1 августа 2025-го.

«В результате дисквалификации Хайбулаев лишен звания победителя Гран-при PFL-2025, чемпионского пояса, а также всех связанных с этим денежных бонусов. PFL придерживается политики абсолютной нетерпимости к использованию веществ, влияющих на спортивные результаты, по-прежнему полностью привержена самым высоким стандартам честной конкуренции, безопасности спортсменов и добросовестности в спорте», — говорится в заявлении организации.

В финале Гран-при PFL в полулегком весе Хайбулаев досрочно победил перуанца Хесуса Пинедо удушающим приемом в пятом раунде. Всего на счету россиянина 21 победа и 1 ничья в ММА.

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Мовлид Хайбулаев
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