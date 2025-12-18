Российский чемпион PFL Хайбулаев дисквалифицирован на год из-за допинга

Российский боец промоушена PFL в полулегком весе Мовлид Хайбулаев дисквалифицирован на один год после положительного теста на допинг, сообщает сайт антидопингового агентства США.

У 35-летнего россиянина оказался положительным результат теста на рекомбинантный эритропоэтин (rEPO) в пробе, которую взяли во время финала мирового турнира PFL 1 августа 2025 года.

Хайбулаев получил максимальный срок отстранения в один год из-за характера вещества и времени проведения положительного теста. Отсчет дисквалификации начинается с 1 августа 2025 года.