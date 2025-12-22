Махно о потенциальном бое Немкова и Нганну: «Между ними огромная пропасть в бойцовском IQ»

Боец ACA Алексей Махно поделился с «СЭ» мнением о потенциальном поединке россиянина Вадима Немкова с камерунцем Франсисом Нганну.

«Мне кажется, что Нганну закончился. Ребята из Африки не отличаются стабильностью: они, когда резко выбираются из плохой жизни в хорошую, не готовы заставлять себя продолжать работать и показывать прежний уровень. Мне кажется, что Нганну — один из таких ребят. В поединке с Вадимом не вижу шансов для него. Кроме нокаутирующей мощи, у Нганну ничего нет, а у Вадима — классная ударная техника, передвижения, потрясающая борьба. Между ними огромная пропасть в бойцовском IQ. Вадим — профессор, а Нганну — дошкольник. Не уверен, что это будет конкурентный бой», — сказал Махно «СЭ».

После завоевания титула чемпиона тяжелого веса на турнире PFL Europe 4 Немков заявил, что хочет встретиться с Нганну. Камерунец ответил согласием на вызов россиянина.

(Руслан Ботвенко)