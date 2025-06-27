PFL World Tournament 7: трансляция турнира начнется в 3.30 мск 28 июня

Турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 7 пройдет в Чикаго (штат Иллинойс, США) в ночь с 27 на 28 июня. Начнется вечер ММА с прелимов в 3.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 5.30 мск.

Возглавит шоу поединок в среднем весе между Фабианом Эдвардсом и Джошуа Сильвейрой. В соглавном бою сойдутся полутяжеловесы Салливан Коли и Фил Дэвис. Также в предварительном карде в октагон выйдут россияне: Валентин Молдавский против Александра Романова, Олег Попов против Родриго Насименто и Сергей Билостенный против Карла Уильямса.

В прямом эфире турниры PFL в России можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Трансляция начнется в 3.00 мск. Результаты боев PFL World Tournament 7 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».