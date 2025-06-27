Бокс/ММА
27 июня, 12:00

PFL World Tournament 7: трансляция турнира начнется в 3.30 мск 28 июня

PFL World Tournament 7 пройдет в Чикаго 28 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Олег Попов.
Фото соцсети

Турнир по смешанным единоборствам PFL World Tournament 7 пройдет в Чикаго (штат Иллинойс, США) в ночь с 27 на 28 июня. Начнется вечер ММА с прелимов в 3.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 5.30 мск.

Возглавит шоу поединок в среднем весе между Фабианом Эдвардсом и Джошуа Сильвейрой. В соглавном бою сойдутся полутяжеловесы Салливан Коли и Фил Дэвис. Также в предварительном карде в октагон выйдут россияне: Валентин Молдавский против Александра Романова, Олег Попов против Родриго Насименто и Сергей Билостенный против Карла Уильямса.

В прямом эфире турниры PFL в России можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Трансляция начнется в 3.00 мск. Результаты боев PFL World Tournament 7 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

Валентин Молдавский
Олег Попов
Фабиан Эдвардс
ММА
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Халид Муртазалиев — Джордан Ньюмэн: дата и где смотреть бой PFL World Tournament 7

Олег Попов — Родриго Насименто: трансляция боя PFL World Tournament 7 начнется ориентировочно в 3.55 мск 28 июня

