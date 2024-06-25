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Мурад Рамазанов — Шамиль Мусаев: дата и время боя турнира PFL 6

Рамазанов проведет поединок против Мусаева на турнире PFL 6 29 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Шамиль Мусаев.
Фото Соцсети

Российские бойцы Мурад Рамазанов и Шамиль Мусаева сойдутся в поединке в полусреднем весе на турнире PFL 6 в ночь с 28 на 29 июня. Вечер смешанных единоборств состоится на арене Sanford Pentagon в Су-Фолс, штат Южная Дакота (США). Бой ожидается — в 03.50 по московскому времени.

В России права на показ PFL 6 принадлежат онлайн-платформе «Okko Спорт». Для просмотра необходимо подключить платную подписку.

28-летний Рамазанов дебютировал в PFL в апреле этого года. Мурад победил Лауреано Старополи удушением сзади в первом раунде. Рекорд бойца в смешанных единоборствах — 12-0-0-1.

30-летний Мусаев в апреле 2024 года на турнире PFL 3 нокаутировал американца Логана Сторли. Рекорд в ММА — 17-0-1.

PFL: календарь в актуальном виде, бойцы, новости и статьи, фото и видео

Мурад Рамазанов
Шамиль Мусаев
ММА
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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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