Шестой турнир PFL регулярного сезона 2024 пройдет в ночь с 28 на 29 июня на арене Sanford Pentagon в Су-Фолс, штат Южная Дакота (США). В рамках вечера ММА Тимур Хизриев проведет поединок против Энрике Барзолы. Начало — в 01.00 по московскому времени.

В России права на показ PFL 6 принадлежат онлайн-платформе «Okko Спорт». Для просмотра необходимо подключить платную подписку. Начало прямого эфира — в 01:00.

28-летний Хизриев — российский боец смешанных единоборств, представитель полулёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2014 года, известен по участию в турнирах престижной бойцовской организации ACA.

35-летний Барзола — перуанский боец смешанного стиля, представитель полулегкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2012 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC, победитель бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.

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