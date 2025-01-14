Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Сегодня, 22:02

Молдавский рассказал, что нацелен на победу в Гран-при PFL

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-временный чемпион Bellator Валентин Молдавский сообщил, что изменения формата PFL не слишком его волнуют.

«Слышал об изменениях, но не знаю, как это будет по факту. Я не в той ситуации, чтобы пересматривать контракт. Я не понимаю, куда мне идти. В GFL меня не звали. Выступать в России желания пока нет. Есть плюс в том, что не нужно теперь гнаться за очками. Нужно просто выигрывать. Минус — снижение количества итоговых денег. Насколько мне известно, и так по факту поменьше денег забирали.

Я пока нацелен на Гран-при. Хочется стать чемпионом. С деньгами разберемся. Мой базовый контракт меня устраивает, хотя хотелось бы его со временем повысить. Я готов спокойно драться и пока уходить не планирую. В этом году надо выиграть Гран-при. Дальше будет видно, что нужно делать», — сказал Молдавский MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что в PFL итоговый гонорар за победу составит 500 тысяч долларов, а не один миллион, как было ранее. Также изменилась система сезона — теперь она представляет собой Гран-при.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Валентин Молдавский
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Итальянская ошибка Ротенберга? Почему СКА попрощался с Деанджело, ради которого урезали зарплату капитану
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
Роскомнадзор назвал причину сбоя в Рунете
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Корешков — об изменениях в PFL: «Главное, чтобы давали бои»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости