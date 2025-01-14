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Сегодня, 11:51

Корешков — об изменениях в PFL: «Главное, чтобы давали бои»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков поделился мнением об изменениях формата в PFL.

Система сезона PFL поменялась на Гран-при, где за итоговую победу боец будет получать гонорар 500 тысяч долларов вместо 1 миллиона, как это было прежде.

«Мне уже сообщили об изменениях в PFL. Как-то все равно. Главное, чтобы бои давали», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

34-летний россиянин одержал 28 побед при 5 поражениях в профессиональной карьере.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Андрей Корешков
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