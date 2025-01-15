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Сегодня, 14:41

Немков заявил, что Джонсон — непредсказуемый боец

Камила Абдурахманова
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Бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе, россиянин Вадим Немков дал характеристику своему сопернику Тимоти Джонсону.

«Непредсказуемый боец. Еще многое зависит от соперника. Кому-то с ним удобно, кому-то — нет. С Денисом Гольцовым был быстрый бой. В начале первого раунда Ден попал, а с Валентином Молдавским Джонсон дрался все пять раундов. Тогда он был достаточно опасный. Плюс он габаритный, и удар по-любому сильный. С Емельяненко тоже были опасные моменты после размашистых ударов, но Тимоти пропустил навстречу. Все равно опасный соперник. Хотя бы в силу размеров и размаха рук. Удар есть», — сказал Немков MMA.Metaratings.ru.

Бой между Вадимом Немковым и Тимоти Джонсоном состоится 25 января на Coca-Cola Arena в Дубае в рамках турнира PFL Road To Dubai: Champions Series. У российского спортсмена 17 побед, два поражения, а ещё один его бой признан несостоявшимся. Американский боец имеет на своем счету 18 побед и десять поражений.

Источник: Metaratings.ru
Вадим Немков
Тимоти Джонсон
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