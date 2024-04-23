Менеджер Билостенного: «Видим план на бой, при котором Сергей победит Гольцова»
Менеджер Сергея Билостенного Александр Скаредин поделился ожиданиями от боя с Денисом Гольцовым.
«Это очень интересное противостояние. У каждого из спортсменов есть свои сильные стороны. Мы видим некий план на бой, при котором Сергей закономерно выйдет победителем из этого поединка. Мы над этим работаем», — приводит слова Скаредина MMA.Metaratings.ru.
Поединок Гольцова и Билостенного пройдет 14 июня на турнире PFL 4.
Источник: MMA.Metaratings.ru
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