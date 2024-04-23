Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Сегодня, 16:24

Менеджер Билостенного: «Видим план на бой, при котором Сергей победит Гольцова»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Менеджер Сергея Билостенного Александр Скаредин поделился ожиданиями от боя с Денисом Гольцовым.

«Это очень интересное противостояние. У каждого из спортсменов есть свои сильные стороны. Мы видим некий план на бой, при котором Сергей закономерно выйдет победителем из этого поединка. Мы над этим работаем», — приводит слова Скаредина MMA.Metaratings.ru.

Поединок Гольцова и Билостенного пройдет 14 июня на турнире PFL 4.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Денис Гольцов
Сергей Билостенный
ММА
0
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Титов оценил игру Соболева в матче «Спартака» с «Ростовом»
В Москве покончила с собой 21-летняя волейболистка Михайлина
Швейцария разблокировала связанные с Россией активы на 290 млн франков
Разин не на расслабоне, Никитин не считает ситуацию критической, а Ярославль «уже не сможет отыграться». Что произошло после матча «Локомотив» - «Металлург»
ФСБ задержала готовившего теракт в Брянске сторонника украинских националистов
В Киеве ночью 23 апреля прогремели взрывы, работает система ПВО
Популярное видео
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магомедов считает, что Корешкову в бою с Умалатовым не хватало мотивации

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости