Менеджер Билостенного: «Видим план на бой, при котором Сергей победит Гольцова»

Менеджер Сергея Билостенного Александр Скаредин поделился ожиданиями от боя с Денисом Гольцовым.

«Это очень интересное противостояние. У каждого из спортсменов есть свои сильные стороны. Мы видим некий план на бой, при котором Сергей закономерно выйдет победителем из этого поединка. Мы над этим работаем», — приводит слова Скаредина MMA.Metaratings.ru.

Поединок Гольцова и Билостенного пройдет 14 июня на турнире PFL 4.