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Магомедов считает, что Корешкову в бою с Умалатовым не хватало мотивации

Алина Савинова
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Тренер и менеджер российских бойцов ММА Магомед Магомедов поделился мнением о поединке Андрея Корешкова с Магомедом Умалатовым в первом туре сезона PFL.

«В бою Умалатова и Корешкова для нас только один плюс, что победил российский спортсмен. Умалатова знаю очень давно, поэтому не удивлен. Просто он не так активен в медийном пространстве и почти не дает интервью. Его способности, как он дерется мне известны давно по Союзу ММА, поэтому в этом бою давал расклад 70 на 30 в пользу Умалатова. За карьерой Корешкова я тоже смотрю, уважаю его и школу «Шторм» Александра Шлеменко. Я знаю, какие ребята там тренируются и как Александр морально их готовит. Характер у них всегда есть. Они дерутся до конца и не знают. Это большой плюс. Корешков крепкий боец, я тоже за него болею. Он обычно выступает более зрелищно, нападает, а тут чего-то ему не хватало, может мотивации», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

В этом поединке судьи единогласным решением отдали победу Умалатову — 29:28, 29:28, 29:28. Теперь у 32-летнего Умалатова в ММА 15 побед в 15 поединках. На счету 33-летнего Корешкова 27 побед и 5 поражений.

Источник: Metaratings.ru
Магомед Магомедов
Андрей Корешков
Магомед Умалатов
ММА
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