Магомед Магомедов — Сарварджон Хамидов: время и где смотреть трансляцию боя PFL World Tournament 6

Россиянин Магомед Магомедов и Сарварджон Хамидов из Таджикистана проведут схватку в легчайшем весе в полуфинале PFL World Tournament 6 в ночь с 20 на 21 июня. Вечер ММА состоится в спорткомплексе «ИНТРАСТ Банк Арена» в Уичито (штат Канзас, США).

ММА PFL: Магомедов — Хамидов

В России поединки PFL можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев PFL World Tournament 6 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

33-летний российский боец в ММА имеет профессиональный рекорд — 20 побед и 4 поражения. 28-летний представитель Таджикистана в карьере провел 16 боев (все завершились победой).