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Гаджи Рабаданов — Кевин Ли: время и где смотреть трансляцию боя PFL World Tournament 6

Гаджи Рабаданов и Кевин Ли проведут бой на PFL World Tournament 6 21 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Гаджи Рабаданов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Россиянин Гаджи Рабаданов и американский боец Кевин Ли проведут схватку в легком весе за выход в финал Гран-при PFL World Tournament 6 в ночь с 20 на 21 июня. Вечер ММА пройдет в спорткомплексе «ИНТРАСТ Банк Арена» в Уичито (штат Канзас, США).

Турниры PFL в России показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке. Результаты боев PFL World Tournament 6 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

ММА PFL: Рабаданов — Ли

31-летний российский боец в смешанных единоборствах имеет профессиональный рекорд — 25 побед, 4 поражения и еще 1 бой был признан не состоявшимся. 32-летний американец в карьере провел 28 боев, в которых одержал 20 побед и потерпел 8 поражений.

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Гаджи Рабаданов
Кевин Ли
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