PFL World Tournament 6: во сколько и где смотреть трансляцию боев турнира

Турнир PFL World Tournament 6 состоится в ночь с 20 на 21 июня. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе «ИНТРАСТ Банк Арена» в Уичито (штат Канзас, США). Начало — в 00.00 по московскому времени.

В главном бою сойдутся россиянин Гаджи Рабаданов (25-4-2) и американец Кевин Ли (20-8). Во втором по значимости событии вечера запланирована схватка Лиз Кармуш из США (23-8) и бразильянки Элоры Даны (8-0).

Турниры PFL в России показывает онлайн-кинотеатр «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев Гран-при PFL второго полуфинала 2025 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».