Магомед Магомедов — Сарварджон Хамидов: дата боя турнира PFL World Tournament 6

Российский боец Магомед Магомедов проведет поединок в легчайшем весе против Сарварджона Хамидова из Таджикистана в рамках полуфинала PFL World Tournament 6 в ночь с 20 на 21 июня. Вечер смешанных единоборств состоится в спортивном комплексе «ИНТРАСТ Банк Арена» в Уичито (штат Канзас, США).

ММА PFL: Магомедов — Хамидов

В России поединки PFL можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Результаты боев PFL World Tournament 6 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе PFL на сайте «СЭ».

33-летний Магомедов в ММА имеет рекорд — 20 побед и 4 поражения. 28-летний Хамидов в профессиональной карьере провел 16 боев (все завершились победой).